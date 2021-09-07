中華電開發三重土地資產 攜手光世代建設投6.56億元

中華電信（2412）今年積極推動資產活化，繼南港車站前打造南港大樓，攜手遠雄在青埔合建住宅案，7日公告攜手光世代建設，投入6.56億元，合作開發三重土地，累計今年以來已推動三個土地開發案。

中華電信與光世代建設簽訂合建分屋與合建分售合約，辦理新北市三重區大同南段1316及1317地號合建案，基地面積為1,552.72平方公尺，約469.70坪。預計投入金額6.56億元，中華電信為地主，分配比例為51.53%，建方為光世代建設，分配比例為48.48%。

中華電信全台土地資產高達409公頃，且不少土地都位於車站附近的商業精華區，近年陸續進行資產活化，目前每年租金收入約7億多元，今年中華電信持續積極開發資產，多數資產活化以租賃收租金為主。

今年中華電信要在南港火車站前打造南港智慧建築新地標，打造南港大樓，投資金額27.2億元，已經動工，預計2024年12月完成，南港大樓未來年租金收入可望達1.5億元，未來北、中、南還有五塊地要規劃成商業用大樓。

此外，中華電信旗下光世代建設在青埔的土地，也已經與遠雄建設（5522）合作合建分售。

中華電信表示，青埔合建新建案面臨40米領航南路二段，為住宅區使用，位於「高鐵桃園車站特定區」，亦即俗稱「青埔特定區」，將整合中華電信智慧家庭5A加值服務資通訊整合方案，包括通訊自動化（CA）、建物自動化（BA）、安全自動化（SA）、家庭自動化（HA）、停車場自動化（PA）系統設備等，提供新世代智慧家庭的數位生活服務。