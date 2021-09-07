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來線上看演唱會吧！文化部推線上售票演出新商模

經濟日報 / 記者何秀玲／台北即時報導
SoulFa靈魂沙發《Slumber_Days沉睡時光》線上演唱會即將在本周六登場。 文化部／提供
SoulFa靈魂沙發《Slumber_Days沉睡時光》線上演唱會即將在本周六登場。 文化部／提供

疫情對藝文及流行音樂產業產生莫大衝擊，在全台場館及戶外活動群聚限制仍未恢復全面解封正常演出之際，今（7）日文化部李永得、KKLIVE總經理黃振峰與樂團SoulFa靈魂沙發及歌手李浩瑋共同宣布，文化部與KKLIVE將合作推出10場示範型演出活動，共同開啟推展線上售票演出的新商業模式。

李永得表示，疫情造成藝文產業受到第一排海嘯等級的衝擊，政府雖然提供紓困，但對藝文團隊來說，最重要的仍是能重返舞台。

面對未來疫情的不確定，「虛實整合」線上收費直播演出是一個相對穩定的方式，可視疫情，彈性調整現場觀眾人數，並持續維持線上觀賞的機會。李部長提到，自己也參與了八三夭的首場示範演出，特別感覺線上的音效，有如置身現場。

李永得指出，聯合國教科文組織報告中也特別提醒，線上演出會是表演團隊未來重要的舞臺之一，所以各國應該在數位基礎建設上有更多的投資。

文化部目前正推出「積極性藝文紓困補助」，其中對於表演藝術、音樂團隊的線上售票直播演出、人才培訓等都有相應的支持，「鼓勵表演團隊踴躍申請，勇敢踏出轉型的這一步」。

文化部表示，在後疫情時代線上娛樂消費已成趨勢，流行音樂具有滲透力、渲染力的創作型態，以及能與影視、遊戲、手機鈴聲等媒介跨界結合的特性，再加以無論表演者或樂迷，對新科技或網路具有較高接受度及依存度，因此成為十分適合發展線上售票演出的產業。

KKLIVE總經理黃振峰表示，疫情對於流行音樂演出影響極大，KKLIVE在去年底即推出國內第一個一站式線上直播演出平台，此次透過與文化部合作，讓音樂人與業者看到更多機會，進而投入更多資源在線上內容發展，對流行音樂產業帶來新的發展契機。

8月28日剛舉辦完線上演出的八三夭，總共售出超過1.1萬張門票，首播當晚吸引超過9，000人同時在線觀看，透過KKTIX Live（原KKTIX虛擬場館）播出平臺整體演出順暢。現在只是剛開始，未來希望將流行音樂線上演出的技術、表演形式與商業模式推向新高度。

即將於9月11日登場的樂團SoulFa靈魂沙發提到，因為疫情取消了實體演唱會，這次有機會可以不受場地限制，在更無限寬廣的線上與更多歌迷互動，是之前從未想過的機會。

疫情 文化部 李永得

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