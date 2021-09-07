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東研信超8月營收逾7,000萬元 訂單大增安排夜班檢測

經濟日報 / 記者尹慧中/台北即時報導

戰略新版超新星東研信超（6840）今日公布8月自結合併營收為7062.2萬元，年增14.75%；前八月累計合併營收約5.29億元，年增23.2%，再創歷史新高紀錄。

面對新冠肺炎疫情對全球經濟景氣及產業帶來重大衝擊，東研信超表示，營運仍展現爆發力逆勢成長，自6月合併營收首度突破7,000萬大關後，已連續三個月營收達7,000萬以上。外界預估該公司9-12月營收將依然維持在高位水準，並有機會創新高，後勢看好。

東研信超表示，今年單月與累計營收屢創新高，主要還是公司前幾年積極布局5G NR、WiFi6／6E等移動通訊與無線技術檢測的前瞻性，包含法規研究、設備採購、人員投入、資質取得等，提前奠定良好的基礎與市場客戶的認同，才能在5G NR、WiFi6／6E檢測市場浪潮來臨時佔有一席之地。目前5G NR檢測收入約占10%，且以FR1為主，隨著FR1技術規格滲透率持續提升，再加上FR2 mmWave毫米波應用導入更多資通訊終端產品，5G NR檢測收入可望持續提高占比，大幅挹注營收與獲利成長。

東研信超指出，公司於台灣與大陸兩地營運單位業績呈現同步成長，且成長動能來自包含手機產品、筆記型電腦、工業電腦、網通產品等多元客戶族群，可以說是呈現全面成長、遍地開花的狀況，不但未受全球新冠疫情的衝擊影響營運，業績更是逆勢成長，也顯現檢測認證行業以型號規格做為檢測認證收費基礎，不受終端市場銷售數量多寡影響的行業特性。目前因檢測認證案件訂單持續大量增加，除陸續增加夜班檢測人力，安排24小時運作測試來滿足客戶檢測認證排程外，公司方面也已著手評估擴充測試產能，並積極尋找合適的實驗室地點，為吸納消化更多訂單與接下來的業績成長預做準備。

營收 5G

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