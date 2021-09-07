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缺料干擾 亞電估旺季將遞延

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

亞洲電材（4939）今（7）日公告2021年8月合併營收為1.80億元，年增4.11%，累計前8月營收為12.68億元、年增22.62%，亞電指出，經過一年疫情影響，打亂消費電子供應鏈節奏，今年將可能呈現旺季遞延走勢。

亞電進一步表示，疫情明顯打亂供應鏈節奏，全球半導體供不應求，關鍵IC大缺貨情況下，使得下游客戶在現階段對其他原料採購趨於保守，然終端客戶並未下修整體銷售量，亞電預估今年旺季效益將不明顯，訂單需求可望持續拉長遞延。

由於各大智慧手機品牌廠並因半導體缺料問題未下修銷售量，亞電仍持續拓展軟板材料在其他應用領域的布局，包括平板、NB、車用及醫療，在經過產品結構與客戶組成優化後，下一步將開拓產品應用範疇。

該公司東台新廠已順利完成機台設備安裝作業，並如預期在下半年進入小量試車生產，目前已先進駐既有成熟產品線，預計今年第4季起可望正式貢獻營收，第一階段將預先設置一條全新塗佈線，未來則視客戶下單狀況進行產線擴增，為未來需求成長做好前置準備。

亞電 營收

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