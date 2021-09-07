2022年全球衛星市場看旺 SpaceX首度與台灣電信商合作

根據TrendForce研究顯示，全球衛星市場目前以低軌衛星（LEO）最具發展優勢，由於低軌衛星距離地面較近，相較於高軌衛星（HEO）與中軌衛星（MEO），更具備「低延遲、低輻射、低成本」等特性，且低軌衛星毋須架設基地台，可於艱困與偏遠地區接收訊號，訊號覆蓋不受山區、海上、沙漠等地形限制，故可與移動通訊5G作互補，彌補5G與地面行動通訊未能傳輸地區。

在低軌道衛星自SpaceX引領話題後，亦帶動更多衛星營運商相繼遞件發射衛星，預估至2022年全球衛星市場產值將有望達2,950億美元，年成長3.3%。

觀察主要國家布局低軌道衛星情形，亞洲地區如中國低軌衛星部署與主要國家採商用角度相異，更注重「國防」方向部署，主導廠商為中國航天科工之「虹雲工程」與中國航天科技之「鴻雁星座」，且該兩項規劃皆於2022年完成階段性任務。

歐美地區包含美國對於低軌衛星與5G通訊間的配置，先以5G地面通訊為優先，完成釋出5G毫米波，故於24.75～25.25GHz頻段範圍內之地面站與人口數量皆受限制，低軌衛星廠須擔起防干擾保護責任。而歐洲於歐洲航天局與歐盟執委會等機構統籌下成立SaT5G（Satellite and Terrestrial Network for 5G）聯盟，以推動衛星與5G通訊結合與應用。

第三代合作夥伴計畫（3GPP）近期首度發布，將於2022年Release 17（Rel-17版本）完成，並首度納入非地面波（NTN，Non-terrestrial Network）通訊。過往行動通訊與衛星通訊為兩個獨立發展的產業，故同時跨足兩個產業的上、中、下游廠商皆不同。自3GPP納入NTN後，兩大產業未來可望有更多合作機會。目前尤以美國特斯拉（Tesla）旗下太空企業SpaceX申請發射數量為最大宗，其他主要衛星運營商包含美國Amazon、英國OneWeb、加拿大Telesat等，而全球衛星發射數量以美國地區運營商持有數逾1,000顆為最多，占全球逾50%。

目前低軌衛星存在地面站天線追蹤難度高的痛點，以布建地面站為主的台廠可望因此受惠。台灣衛星相關廠商過去多數專注於中、高軌衛星相關設備與零組件，隨著低軌衛星市場興起，眾多台廠包含台揚（2314）、啟碁（6285）、金寶（2312）、昇達科（3491）、同欣電（6271）、公準（3178）、穩懋（3105）、群電（6412）、台光電（2383）、華通（2313）、昇貿（3305）等皆成為SpaceX Starlink（星鏈計畫）供應商。

美國SpaceX看重台灣於亞洲銜接北亞及東南亞的特殊位置，已與台灣國家通訊傳播委員會（NCC）、中華電信（2412）等業者接洽。近期中華電信更確定宣布與美國SpaceX攜手合作，且表示有望以全面業務合作（不僅侷限於地面站部份），預期於2022年，Starlink將於台灣提供服務，中華電信以代理方式販售。SpaceX截至目前以於全球發射逾1,800顆衛星，加上中華電信於全台灣具備18,000基地台，有望倚賴地面行動基地台覆蓋，提升衛星傳送速度。