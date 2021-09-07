工研院攜手Arm 打造新創IC設計平台

工研院與矽智財（IP）大廠安謀（Arm）於今（7）日攜手合作，共同建構新創IC設計平台，協助新創公司結合關鍵IP，加速推出具國際競爭力的產品。

工研院指出，IC設計新創公司在創業初期，往往因為資金或資源不足，無法取得足夠IP授權，讓創新的設計與構想產業化，這次希望透過與Arm合作，協助國際IC設計新創落腳台灣，工研院也將協力提供新創公司完善的晶片設計與晶圓下線等服務，快速設計出下游所需晶片，等晶片量產下線後再支付IP使用款項。同時，也希望打造台灣成為亞太半導體生態系中心。

Arm總裁曾志光則說，該公司推出Arm Flexible Access新創版以來，已有超過40個客戶，這可使得新創公司具備金流運用的彈性，平均可加速產品上市時程半年至一年。