2022年衛星市場達2,950億美元 SpaceX將與台電信商合作

根據TrendForce研究顯示，全球衛星市場目前以低軌衛星（LEO）最具發展優勢，由於低軌衛星距離地面較近，相較於高軌衛星（HEO）與中軌衛星（MEO），更具備「低延遲、低輻射、低成本」等特性，且低軌衛星毋須架設基地台，可於艱困與偏遠地區接收訊號，訊號覆蓋不受山區、海上、沙漠等地形限制，故可與移動通訊5G作互補，彌補5G與地面行動通訊未能傳輸地區。在低軌道衛星自SpaceX引領話題後，亦帶動更多衛星營運商相繼遞件發射衛星，預估至2022年全球衛星市場產值將有望達2,950億美元，年成長3.3%。

觀察主要國家布局低軌道衛星情形，亞洲地區如中國低軌衛星部署與主要國家採商用角度相異，更注重「國防」方向部署，主導廠商為中國航天科工之「虹雲工程」與中國航天科技之「鴻雁星座」，且該兩項規劃皆於2022年完成階段性任務。中國衛星產業由中國工信部制定相關政策，且受中國無線電協會監管；而日本NTT DoCoMo發布6G發展，尤重非地面波（NTN）技術，可與低軌衛星相輔相成；韓國則發布「6G研究開發實行計畫」，其中包含規劃於2031年前發射14顆低軌衛星。

歐美地區包含美國對於低軌衛星與5G通訊間的配置，先以5G地面通訊為優先，完成釋出5G毫米波，故於24.75～25.25GHz頻段範圍內之地面站與人口數量皆受限制，低軌衛星廠須擔起防干擾保護責任。而歐洲於歐洲航天局與歐盟執委會等機構統籌下成立SaT5G（Satellite and Terrestrial Network for 5G）聯盟，以推動衛星與5G通訊結合與應用。

大型衛星運營商於初期布局逾千顆小型低軌道衛星，為考量小型低軌道衛星生命週期小於5年，故勢必著重低成本製造與發射方案，以有效控制資本支出，如加速普及化以降低整體成本，而SpaceX與Amazon個別採垂直整合與集團整合，且皆可與企業、政府、消費者串連，故可有效降低與它廠合作成本。

第三代合作夥伴計畫（3GPP）近期首度發布，將於2022年Release 17（Rel-17版本）完成，並首度納入非地面波（NTN，Non-terrestrial Network）通訊。過往行動通訊與衛星通訊為兩個獨立發展的產業，故同時跨足兩個產業的上、中、下游廠商皆不同。自3GPP納入NTN後，兩大產業未來可望有更多合作機會。目前尤以美國特斯拉（Tesla）旗下太空企業SpaceX申請發射數量為最大宗，其他主要衛星運營商包含美國Amazon、英國OneWeb、加拿大Telesat等，而全球衛星發射數量以美國地區運營商持有數逾1,000顆為最多，占全球逾50%。

衛星對於地面站接收與發射時間有限，故衛星星系間的防撞、管理、通訊、地面與衛星接收等四大技術為廠商可切入的四大層面。然而，在各衛星運營商角逐下，預期未來低軌道衛星達到全球組網時恐將面對衛星可能產生光害的議題，進而影響其它星球與星體研究。鑒於上述，TrendForce認為，能提供降低衛星反射材料的業者可望因此受惠；此外，因小型低軌衛星生命週期小於五年，亦有航空垃圾問題，如何有效回收至地球也是欲攻進太空產業的商機。

目前低軌衛星存在地面站天線追蹤難度高的痛點，以布建地面站為主的台廠可望因此受惠。台灣衛星相關廠商過去多數專注於中、高軌衛星相關設備與零組件，隨著低軌衛星市場興起，眾多台廠包含台揚、啟碁、金寶、昇達科、同欣電、公準、穩懋、群電、台光電、華通、昇貿等皆成為SpaceX Starlink（星鏈計畫）供應商。

美國SpaceX看重台灣於亞洲銜接北亞及東南亞的特殊位置，已與台灣國家通訊傳播委員會（NCC）、中華電信等業者接洽。近期中華電信更確定宣布與美國SpaceX攜手合作，且表示有望以全面業務合作（不僅侷限於地面站部份），預期於2022年，Starlink將於台灣提供服務，中華電信以代理方式販售。SpaceX截至目前以於全球發射逾1,800顆衛星，加上中華電信於全台灣具備18,000基地台，有望倚賴地面行動基地台覆蓋，提升衛星傳送速度。