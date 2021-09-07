聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／台積電要來高雄！六名民進黨議員放鞭炮迎接喜事
台積電7奈米廠可能落腳高雄中油廠區，今天高雄市議員康裕成等六名民進黨齊聚市議員左楠區李柏毅服務處放鞭炮，並在辦公室前張貼慶賀海報迎接喜事，眾人開心說「心情好比貼榜單慶祝小孩考上台大」。李柏毅表示，中油汙染土地提前至2023年完成，明年3、4月可看見第一期整治成效，居民期待中油轉型半導體供應鏈，另台積電進駐創造工作機會、帶動經濟發展，他認為高雄未來發展會比台南還可怕。
行政院打造南部半導體材料「S」廊帶，市府都發局8月啟動中油高雄煉油廠舊址都市計畫，未來轉型半導體產業專區。在台積電供應鏈廠商透露7奈米廠將落腳高雄煉油廠後，今天近午，高雄市議員康裕成、簡煥宗、高閔琳、邱俊憲、何權峰等人齊聚左楠選區議員李柏毅服務處，並選在吉時放鞭炮慶賀。
李柏毅指出，2017年陳菊市長爭取台積電，當時台積電選擇在台南設立3奈米廠，高雄轉爭取橋頭新市鎮轉型橋頭科學園區，開啟南部科技走廊計畫；陳其邁上任後加速中油汙染土地整治，中油五輕廠可從過去重汙染轉型成半導體基地，相信會成為國營土地在高雄轉型成功的漂亮案例。
李柏毅說，雖然目前透過供應鏈得知此事，台積電尚未正式宣布，但從台南發展經驗可以知道未來高雄前景看好，真的很期待台積電進駐高雄；高市環保局預計在2023年完成整治，今年已發包數十億工程，預計明年3、4月可以看見初步成果，期待高科技人才進駐高雄，高雄子弟也有機會回高雄服務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言