影／台積電要來高雄！六名民進黨議員放鞭炮迎接喜事

台積電7奈米廠可能落腳高雄中油廠區，今天高雄市議員康裕成等六名民進黨齊聚市議員左楠區李柏毅服務處放鞭炮，並在辦公室前張貼慶賀海報迎接喜事，眾人開心說「心情好比貼榜單慶祝小孩考上台大」。李柏毅表示，中油汙染土地提前至2023年完成，明年3、4月可看見第一期整治成效，居民期待中油轉型半導體供應鏈，另台積電進駐創造工作機會、帶動經濟發展，他認為高雄未來發展會比台南還可怕。

行政院打造南部半導體材料「S」廊帶，市府都發局8月啟動中油高雄煉油廠舊址都市計畫，未來轉型半導體產業專區。在台積電供應鏈廠商透露7奈米廠將落腳高雄煉油廠後，今天近午，高雄市議員康裕成、簡煥宗、高閔琳、邱俊憲、何權峰等人齊聚左楠選區議員李柏毅服務處，並選在吉時放鞭炮慶賀。

李柏毅指出，2017年陳菊市長爭取台積電，當時台積電選擇在台南設立3奈米廠，高雄轉爭取橋頭新市鎮轉型橋頭科學園區，開啟南部科技走廊計畫；陳其邁上任後加速中油汙染土地整治，中油五輕廠可從過去重汙染轉型成半導體基地，相信會成為國營土地在高雄轉型成功的漂亮案例。