台積電落腳高雄 陳其邁：伸開雙手歡迎所有大廠來

台積電七奈米廠將落腳高雄楠梓區中油煉油廠舊址，高雄市長陳其邁今天出美濃參與社區公共托育家園揭牌活動；再度被問到大廠來高雄投資一事；陳其邁表示，「築巢引鳳」，做好準備吸引，伸開雙手都歡迎所有大廠都來高雄。

台積電持續擴大在台投資，傳出下一個重大投資案將南下高雄，已選定中油高雄煉油廠五輕舊址，打造在台灣的另一生產重鎮。

對此，陳其邁表示，吸引國際大廠能在高雄跟台南能成為最有價值的半導體產業聚落，都是一直以來的政策目標，不管是特殊、先進製程，都隨著在整個國際半導體供應鏈快速處理，更加速了半導體產業聚落的成形。

陳其邁透露，配合中央經濟部的半導體材料的「S廊帶」，包括英特格等等這些大廠，在之前大概有21家半導體材料和零組件的廠商來高雄市政府，向他與副市長羅達生親自做簡報，也帶領他們到附近的工業區，仁武產業園區、路科、橋科還有臨海工業區實地探訪。

關於高雄設廠環境，陳其邁強調，高雄現在水電供應都沒有任何問題，有5百億度的電只用了281億的電占56%；水目前預計增加再生水廠18萬噸，以及整個水資源採取多元的策略，包括伏流水開闢等，高雄的水資源是現有科學園區水資源是最穩定也是最豐沛的一個縣市。