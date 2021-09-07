納微共同創辦人：8月氮化鎵晶片出貨已逾2500萬片

台積電（2330）的重要客戶之一納微（Navitas）半導體共同創辦人兼營運長與技術長丹‧金澤（Dan Kinzer）今日在台灣國際半導體展SEMICON TAIWAN線上論壇專題演講提及，看好氮化鎵（GaN）領域快速成長，該公司至8月氮化鎵晶片出貨逾2500萬片，且零故障回報，特別在一線品牌大廠與終端多元應用加速採用之下，相信GaN IC將在功率半導體市場（80-1000v與10w-100kW)佔據重要地位，將能快速改變世界更減碳環保。

該公司估計至2026年GaN功率半導體潛在市場規模上看130億美元以上，較2020年90億美元，CAGR 6%，其中GaN IC充電的滲透率快速提升，將從2020年的0.3%在2026年達到15.9%，CAGR高達117%成長顯著，來自五大類應用驅動包含行動、消費、企業、再生能源/太陽能、電動車/e-mobility等。

納微和台積電自產品開發初期就展開合作迄今，雙方已在第二代產品設計生產持續合作，今日納微更新發展藍圖顯示，終端充電應用擴及140種產品以上、120個以上專利，正在開發充電產品達到150款以上。

該公司累計至今年5月3日GaNFast氮化鎵功率晶片出貨量已超過2000萬片。而金澤今日公布最新統計數據顯示，至8月1日相關晶片出貨已超越2500萬片，且零故障回報。

金澤在今日論壇上也分享該公司在氮化鎵（GaN）領域的最新創新，包含智慧家庭電源轉換器、車用（電池、轉換器、充電器、驅動器、油電混合充電）並由其客戶美國太陽能逆變器上市公司Enphase、BRUSA等大型消費、企業、再生能源/太陽能與充電客戶應用。