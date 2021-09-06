跟進郭台銘呼籲 台積電董座劉德音也盼政府加快BNT施打

鴻海創辦人郭台銘今日離開防疫飯店解除隔離後，公開呼籲希望能縮短第二批BNT疫苗的抽查時間，讓更多人有需要的人能在中秋前打到疫苗，對此台積電（2330）董事長劉德音今也跟進相關呼籲並表示，希望政府相關單位能加快做好捐贈BNT疫苗檢驗及接種相關準備程序，儘速開始進行疫苗施打作業。

台積電、鴻海與永齡共同捐贈的BNT疫苗首批已到台灣，後續疫苗到貨與接種進度備受關注。

面對媒體詢問，劉德音說，有鑑於近來變種病毒來勢洶洶，相當憂心可能的防疫破口，希望政府相關單位能加快做好捐贈BNT疫苗檢驗及接種相關準備程序，儘速開始進行疫苗施打作業。

郭台銘今日已公開呼籲，首批BNT已經進來，數據都有了，希望第二批能把流程縮短成一個禮拜，檢查是為了看運送過程中有沒有損壞，希望縮短時間讓年輕人、需要的族群可以趕快打到疫苗，甚至能在中秋節之前打到，多一點保護力，另外他也透露9月中下旬開始將「週週有疫苗」。