快訊

副機長遭爆「沒戴罩」邊走邊聊天 長榮航嚴懲：記1大過並停飛半年

憂變種病毒成破口 台積電董座望加快BNT檢驗及接種準備

跟進郭台銘呼籲 台積電董座劉德音也盼政府加快BNT施打

經濟日報 / 記者尹慧中/台北即時報導

鴻海創辦人郭台銘今日離開防疫飯店解除隔離後，公開呼籲希望能縮短第二批BNT疫苗的抽查時間，讓更多人有需要的人能在中秋前打到疫苗，對此台積電（2330）董事長劉德音今也跟進相關呼籲並表示，希望政府相關單位能加快做好捐贈BNT疫苗檢驗及接種相關準備程序，儘速開始進行疫苗施打作業。

台積電、鴻海與永齡共同捐贈的BNT疫苗首批已到台灣，後續疫苗到貨與接種進度備受關注。

面對媒體詢問，劉德音說，有鑑於近來變種病毒來勢洶洶，相當憂心可能的防疫破口，希望政府相關單位能加快做好捐贈BNT疫苗檢驗及接種相關準備程序，儘速開始進行疫苗施打作業。

郭台銘今日已公開呼籲，首批BNT已經進來，數據都有了，希望第二批能把流程縮短成一個禮拜，檢查是為了看運送過程中有沒有損壞，希望縮短時間讓年輕人、需要的族群可以趕快打到疫苗，甚至能在中秋節之前打到，多一點保護力，另外他也透露9月中下旬開始將「週週有疫苗」。

疫苗 台積電 中秋節

延伸閱讀

台積電董事長劉德音呼籲政府 盼加快BNT疫苗檢驗及接種準備

疫苗搶貨成功 郭台銘聲勢看漲躍居十大政治領袖第三

郭台銘：首批「客製化標籤」BNT疫苗有望中秋節到貨

郭台銘隔離期滿出關 隔窗寫字條向大家問好

相關新聞

日經：連台積電都喊漲 晶片價格可能一路漲到明年

日經新聞報導，在全球晶圓代工龍頭台積電據傳也加入同業調漲報價的行列之際，晶片和電子裝置價格可能會一路漲到明年。

小摩：台積電HPC大爆發 2025年總營收破千億美元

繼花旗環球看好台積電（2330）2024年營收破千億美元，摩根大通預測，在高速運算（HPC）需求及代工價格上調等四大利多...

博弘雲端打造透明職場 獲2021亞洲最佳企業雇主獎

權威人資雜誌《HR Asia》日前公布亞洲區最具指標性且規模最大的「亞洲最佳企業雇主獎」，台灣雲端服務領導品牌博弘雲端 ...

iPhone強勁拉貨 法人期待鴻海9月營收飆高

鴻海（2317）今（６）日公告8月自結合併營收為4,000.49億元，較上月減少4.30%，較去年同期減少4.87%。...

特斯拉及蘋果的共識—低軌衛星

寶投顧楊惠宇指出，馬斯克顛覆了車界的傳統，藉電動車打出一片天，Tesla已成為指標及傳奇，然而馬斯克是何等人，他的願景絕對不是只有單單讓電池取代燃油，另一重要計劃是讓車子能夠「自行駕駛」...

群創重視員工照顧 獲2021亞洲最佳企業雇主獎

亞洲權威人力資源專業刊物（HR Asia）今（6）日揭曉2021亞洲最佳企業雇主台灣企業獲獎名單，群創光電（3481）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。