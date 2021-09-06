小摩：台積電HPC大爆發 2025年總營收破千億美元

繼花旗環球看好台積電（2330）2024年營收破千億美元，摩根大通預測，在高速運算（HPC）需求及代工價格上調等四大利多加持，台積電2025年正式成為營收千億美元的半導體巨擘；五年間台積電營收的複合增速將達到17%，較公司長線目標的10-15%，展現更高成長，目標價自780元升至800元。

摩根大通列舉的四利多，首先預測台積電HPC客戶的需求強於預期，推升台積電HPC的貢獻快速提升，其次台積電在消費手機已有領導性的技術地位，未來市占持續提高，三是公司跨足先進封裝有成，2.5D及3D技術的開展有助客戶採用先進製程，四是台積電不僅對客戶有議價能力，其自成晶圓生態系，更幫助確保長期且穩定的價格政策。

摩根大通科技產業研究主管哈戈谷表示，台積電2025年可望躍為營收千億美元的科技巨擘，最重要是HPC的需求既廣泛又龐大，足以帶動台積電展現強勁的爆發力，相關如輝達、超微和其他類似英特爾的IDM廠需求源源不絕。

摩根大通預估，2020-2025年台積電HPC營收將複合成長30%，遠高於手機同期成長8%，且到2025年HPC收入上看556億美金，等於貢獻當年千億美元營收的50%以上，並會在2023年超越手機成為最大成長動能。

製程來看，哈戈谷認為，台積電3-5奈米的發展不用擔心，拜HPC需求成長，4-5奈米可望有聯發科（2454）、高通、輝達、超微、蘋果等為主要客戶，其中蘋果明年新款iPhone就會採用4奈米，3奈米則會有蘋果、英特爾、高通和聯發科為主力客戶。

加乘漲價效益，摩根大通預估，台積電明年美元計價營收看增18%，2023年3奈米為主引擎，年營收更看增21%。對台積電今、明、後年每股純益（EPS）預測為22元、26元、32元，依25倍本益比推算目標價800元。