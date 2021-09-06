iPhone 13拉貨 鴻準8月營收突破百億大關
機殼廠鴻準（2354）今（6）日公告8月營收113.41億元，月增19.6%、年增2%，今年單月營收首度突破百億元大關，創9個月以來新高，業績表現不俗。法人認為，鴻準營收走升主因來自iPhone 13拉貨力道增強所致，下半年營運看旺。
鴻準今年前八月營收634.49億元，月增12.1%。鴻準為蘋果iPhone 13主要機殼供應商，隨著蘋果新機即將在近期發表，加上用戶換機力道可能增強，帶動機殼出貨暢旺。
法人表示，雖然上游缺料問題仍有待解決，但從鴻準8月營收觀察，似乎影響不大，蘋果對iPhone 13機殼的下單力道仍強勁，推升鴻準營收表現重新站上百億元大關。
法人進一步分析，iPhone 13銷售高峰將落在第4季，而今年新機有多項規格升級，加上換機潮湧現、歐美聖誕假期等因素，估計鴻準營運高峰也將同步落在第4季，單月營收百億元將至少一路延續至年底。
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