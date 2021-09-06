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智聯服務8月營收月增28.1% 創歷史新高

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

PC品牌大廠宏碁（2353）集團旗下上市櫃「小金虎」8月營收全數出爐，其中，資安服務商安碁資訊（6690）、宏碁資訊（6811）、智聯服務（6751）皆繳出雙成長佳績，智聯服務月增率更達28.1%、力壓群雄，並創下單月營收新高紀錄，惟建碁（3046）、展碁國際（6776）本月卻呈現衰退。

智聯服務公布8月營收1.23億元，月增28.1%、年增131.2%，創下單月營收歷史新高紀錄；累計智聯服務今年前八個月營收7.95億元，年增17.4%。

智聯服務專精於創新性資訊系統整合服務，亦提供客戶運營基礎的人力外包服務，客戶群以台灣的尖端產業半導體為大宗，並涵蓋電子、製造及金融等產業領導廠商。

資安服務商安碁資訊8月營收0.62億元，月增4.7%、年增5.2%，累計今年前八個月營收5.06億元，年增一成，續創歷史新高紀錄。

安碁資訊在產業提供的工控系統（OT）資安服務近期再傳佳績，順利分別取得民營能源發電及港口管理業者的工控OT資安服務專案。

宏碁資訊8月營收4.62億元，月增11.1%、年增37.4%；累計宏碁資訊今年前八個月營收40.31億元，年增22.8%。

宏碁資訊近期積極搶攻運動商機，繼先前協助體育署打造「體育雲—全民運動資訊雲端系統」後，再度跨足運動科技領域，為中華職棒展開數位轉型，建置「運動大數據平台」專案，為營運後市增添動能。

建碁8月營收1.86億元，月減21.8%、年增7.3%；累計建碁今年前八個月營收14.84億元，年增39.2%。

展碁國際公告8月營收20.29億元，月減3.2%、但年增19.5%；累計展碁今年前八個月營收128.19億元，年增12.4%。

展碁總經理林佳璋先前預估，公司上半年績效還不錯，預期下半年也將維持高水準，由於第3、第4季是傳統銷售旺季，多數業務都會成長。

營收 宏碁

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