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宏達電子公司 打迼全球首創全息音樂平台

中央社 / 台北6日電

宏達電旗下內容品牌VIVE ORIGINALS今天宣布推出全球第一個全息音樂平台BEATDAY，結合容積攝影、XR及NFT，讓體驗者可以在電腦平台上、演唱會場景中任意探索，將可為音樂產業注入新商業模式。

全息投影技術（front-projected holographic display）是屬於3D技術的一種，可讓投影物體栩栩如生出現在眼前。

而透過5G低延遲的特性，距離好幾公里遠的兩個人，可以打破距離的限制、結合全息投影「異地共演」，即便合唱，也不會有拖拍延遲的問題。

宏達電旗下品牌VIVE ORIGINALS今天舉行線上發布會，推出全球第一個全息音樂平台BEATDAY，結合容積攝影、XR及NFT（Non-fungible tokens，非同質代幣），推出「PC版全息演唱會」及「手機版全息MV」（含平板）系列作品。

VIVE ORIGINALS攜手美秀集團、吳霏、呂士軒、YELLOW黃宣等音樂人，讓體驗者可以在電腦平台上創造自己的化身，在演唱會場景中任意移動、探索，360度自由決定觀看演出的視角，或者透過手機和歌手合拍AR MV。

VIVE ORIGINALS總經理劉思銘表示，公司長期放眼以XR、區塊鏈、AI等新科技為基礎的「元宇宙時代」，致力於建立XR生態系，原創的XR作品多年來已多次在國際影展獲獎。

元宇宙（metaverse）一詞是由科幻作家史蒂文森（Neal Stephenson）於1992年所創，意指在共享的線上世界，可以讓許多使用者互動、消費，甚至可能工作。

他指出，此次開發BEATDAY全息音樂平台的目的，就是透過容積攝影、區塊鏈、XR等新科技，開創「元宇宙」時代的娛樂體驗。

他說，去年HTC特別購入亞洲第3座容積攝影棚，用容積攝影立體紀錄歌手的音樂演出，打造「元宇宙時代」的演唱會和MV，觀眾將能透過電腦和手機的BEATDAY平台體驗新型態的全息音樂作品，未來平台除了將常態推出不同藝人的演唱會，觀眾也可在VR平台上體驗作品。

BEATDAY運用了容積攝影（Volumetric Capture）技術，全角度捕捉歌手表演瞬間，有別於一般虛擬演唱會單向觀看型態，BEATDAY在PC版的全息演唱會，能即時讓歌手在量身打造的特殊虛擬場景中演出，替音樂表演產業創造新的可能性。

BEATDAY也首創結合全息演唱會和NFT，特別為這次「封測」專場推出BEATDAY x 美秀集團：全息演唱會賽博台客收藏組NFT，於Fansi平台上架，9月13日起開放觀眾透過信用卡或加密貨幣購買。

演唱會 NFT 手機 宏達電 Vive VR

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