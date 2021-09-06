iPhone強勁拉貨 法人期待鴻海9月營收飆高

鴻海（2317）今（６）日公告8月自結合併營收為4,000.49億元，較上月減少4.30%，較去年同期減少4.87%。不過法人預期，隨著iPhone本月起強力拉貨下，鴻海9月營收可望來到5,000億元以上，挑戰今年單月新高。

鴻海董事長劉揚偉上個月時於法說會上預估，第3季營收較第2季持平，因此法人以此推估，鴻海9月營收可望達到5,000億元以上，不僅月增率將超過三成，也挑戰今年單月新高。

鴻海8月營收為同期次高，累計鴻海前八月營收為3兆5,185.34億元，較去年同期增加22.09%。值得注意的是，受到新舊產品交接期影響，該公司八月營收為今年以來低點，甚至低於過年時2月的單月營收4,018.93億元。

鴻海表示，8月營收-四大類產品表現中，月增幅來看，雲端網路產品類別>消費智能產品類別>電腦終端產品類別>元件及其他產品類別。年增幅來看，消費智能產品類別>元件及其他產品類別>雲端網路產品>電腦終端產品類別。