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群聯8月營收57.07億元年增52% 創歷史新高

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導

NAND Flash控制IC廠群聯電子（8299）今（6）日公佈2021年8月份營運結果，營收為57.07億元，較去年同期成長52%，刷新歷史單月新高；群聯表示，市場上雖然有許多需求放緩等雜音，然而由於企業、工廠、商店及學校等逐漸恢復營運與開學，再加上5G技術持續普及至各種系統應用，這些都直接帶動NAND儲存產業相關需求。

群聯累計今年1-8月份營收為399.87億元，與去年同期相較成長28%；群聯指出，和去年同期相比，8月份PCIe SSD控制晶片總出貨量成長超過250%，創歷史單月新高；工控記憶體模組總出貨量成長近40%；此外，年度累計至8月份的PCIe SSD控制晶片總出貨量年成長率將近145%，創歷史同期新高；工規記憶體模組總出貨量年增率將近36%，年度累計記憶體總位元數出貨量 (Total Bits) 也成長將近50%，均雙雙刷新歷史同期新高。

群聯強調，當前半導體供應鏈產能緊張的狀況，不僅短期內尚無看到舒緩的跡象，甚至供應鏈也持續出現漲價的聲浪以反映市場的供需狀況，群聯將持續與全球的客戶與夥伴緊密溝通與合作，降低半導體產能緊張的影響以及助力客戶滿足全球市場的儲存需求。

群聯 記憶體模組 控制晶片

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