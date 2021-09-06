共享車位平台USPACE宣布 完成Pre-A輪募資300萬美元

本土新創、共享車位平台業者USPACE今天宣布完成Pre-A輪募資300萬美元（約新台幣8,359.5萬元），進軍日本市場打造停車體驗。USPACE是提供車位共享服務的新創公司，透過物聯網平台，顛覆傳統商業模式、打造車主多元服務。

USPACE剛創立時，獲得由中華電信與網路家庭合組的基石創投領投，行政院國發基金跟投的種子輪募資，超過新台幣千萬元，用在產品與系統升級研發，拓展國際市場，三大關鍵技術包括「車位媒合平台」、「物聯網智慧地鎖」之外，看好商辦大樓車位商機，也加入「商用車牌辨識系統」。最近除了開發本市場，並在App上開發實名制停車，以及跨業合作，可在車位上預約移動式停車到位蒸汽洗車服務。

USPACE本輪由成就投創、炙星投創、國發基金加碼認購與策略投資人完成本次募資。目前完成日本公司設立，並且在東京、大阪已有兩座共享車位停車場正式展開服務，開始產生營收，將台灣經營模式複製到日本落地，近期更與日本最大電信公司NTT docomo在東京重點鬧區秋葉原合作預約停車。

疫情嚴峻，USPACE仍拓展全台市場，目前平台累積合作超過300場停車場域，2萬格車位，預計今年突破3萬格，在單月已實現獲利。 USPACE執行長宋捷仁看好車位共享是未來的主流停車商業模式，今年雖受疫情影響，但業務拓展依舊不減，也是少數成功落地日本市場並與大型企業合作的台灣新創公司，未來將全力主攻日本與亞太地區市場。

USPACE指出，配合目前防疫實名制，也將此機制結合客製化停車管理方案運用在停車場域，提供給商辦大樓、住宅社區甚至是校園，推出「App實名會員制停車」、「企業訪客預約系統」，滿足各式的停車情境和需求，同時符合便利性與安全性。

USPACE經由物聯網雲端停車管理系統與App會員平台，成為USPACE會員並綁定支付，可持續在USPACE合作場站全程享受無感快速進出的停車體驗，不用擔心票卡遺失、現金零錢不夠的問題，離場直接取車，不再浪費時間排隊繳費，手機可收取雲端發票兼報帳等便利功能，降低停車場投入成本與攤提時間，並協助地主進行節稅，把最大利益回饋給合作業主創造雙贏。