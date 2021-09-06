宏達電旗下VIVE X加速器 開發新商機

HTC宏達電（2498）今日公佈2021年8月份自結合併營業收入為3.66億元，月減少2.1%，年減15.3%。除手機與XR商用領域外，旗下VIVE X加速器積極尋找元宇宙、非同質化代幣以及光場傳輸等投資機會。

宏達電1至8月份累計自結合併營業收入為新台幣32.64億元，年減3.7%。

宏達電VIVE X加速器和虛擬實境風投聯盟（VRVCA）於日前舉辦「虛擬路演」，來自五個國家的10個AR/VR創業團隊在活動中展示了基於元宇宙（Metaverse）、非同質化代幣（NFT）以及光場傳輸（Hologram）等前沿技術，以及在醫療、培訓、線下娛樂等領域的專業解決方案，與參與活動的50餘家投資機構再次掀起了一場XR行業的投資熱潮。宏達電表示VIVE X 加速器不僅將會持續地在前沿技術領域尋求投資機會，也將聯合各大合作夥伴開展對初創生態的扶持計畫，其中包括了NVIDIA Inception 英偉達初創加速計畫、 Unity China開發者支持計畫。

在智慧型手機方面，宏達電自8月起至9月中也搶搭奧運與暑期開學潮推出「HTC暑期遊戲月活動」，透過HTC網路商店及全台各大電商平台一同搶攻最後一波放假購物潮。