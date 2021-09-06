15家品牌及電信業者合作 推舊手機回收優惠

環保署今（6）日表示，今年手機回收行動計畫，將與十大品牌及五大電信業者合作，規劃舊機換新機、折價優惠、電子禮券等各項優惠，廢手機及舊手機回收活動，在民眾回收時，還會由由專人、線上引導移除個人資料及還原初始設定，為民眾打造更多元、便捷又安心的回收環境。

根據環保署資料，本次計畫參與業者共包括，Apple、三星、OPPO、台灣小米、宏達電（2498）、華碩（2357）、realme、台灣索尼、VIVO、華為等十大品牌，再加上中華電信（2412）、台灣大哥大（3045）、遠傳電信（4904）、台灣之星、亞太電信（3682）等五大電信業者，各別皆已推出舊手機、廢手機回收優惠。

環保署表示，去年手機回收率約為5.2%，仍有提升空間，為促進手機回收循環再利用，今年邀集各大業者合作參與手機回收行動計畫，建立回收目標並提供回收誘因，並協助民眾抹除手機個人資料，並可追蹤廢手機處理流向等，共同建置近3,000個回收點，目標要讓今年回收率達到10%。

環保署提到，手機內含稀貴金屬，每100支手機約含有1.1克的金、6.3克的銀及1,000克的銅，具回收再利用價值，像是本屆東京奧運的獎牌，都是由回收的廢手機及各類電子產品製成的。

但因屬於單價高體積小的電子產品，環保署表示，民眾回收時，容易產生個人資料安全的疑慮，導致放置在家中不輕易排出，環保署希望透過強化回收便利性及安心交付的回收管道，提高民眾對於廢手機的回收意願。

環保署呼籲，請民眾定期檢視家中壞掉或不再使用的手機，讓資源再利用，考量回收安全性，民眾送回收時應儘量維持手機完整度，並自行先刪除個人資料，避免個人資料外洩，可將手機設回原廠設定，或至各品牌手機官網或門市查詢刪除個人資料方式；刪除個人資料後，可將廢手機交付清潔隊、電信業及手機品牌門市管道回收。