邑錡8月營收3,493萬元 月減20%

縮時相機大廠邑錡公布8月營收3,493萬元，月減20%，年減23%；累計今年前八月營收3.33億元，年增26.3%。

邑錡（7402）表示，Brinno自有品牌建築工程縮時相機隨著歐美市場基礎建設需求增，於暑假出貨淡季依然熱銷，帶領自有品牌創下五年來同期新高；創新ODM部分，美國軍工微光影像裝置與Vernier教學研究智慧裝置，均按照原定生產計畫與訂單排程，惟短期受電子零件市場缺料導致出貨遞延，已設法開拓採購通路來滿足在手訂單。

Brinno自有品牌部分，因應歐美市場開放基礎建設需求增，建築工程BCC系列銷售持續穩定攀升，且由Brinno原廠主導線上電商銷售策略奏效，帶動歐美經銷商於Amazon電商銷售屢創佳績，帶領自有品牌再次創下五年來同期新高，較去年同期次高表現成長69.4%，在營收毛利上扮演助攻角色。

創新ODM部分，主要客戶訂單穩定，惟近期電子零件市場料況短缺導致Vernier教學研究智慧裝置出貨遞延，Brinno已設法開拓採購通路來滿足在手訂單；美國軍工微光影像裝置已少量交貨，待產能與料況穩定將逐月放大生產能量，但仍面臨關鍵軍規零件短缺之威脅，已加速啟動替代料採購通路來滿足生產排程。

另首款採用Brinno自有晶片為核心，並從韌體設計到硬體開發的微光影像裝置新專案，已進入模具開發階段，將全力加速推動期望能於今年第四季量產交貨。整體而言，創新O（3085）DM營運訂單樂觀，惟零件市場料況不穩短期將受出貨遞延影響，將加強採購能力來滿足在手訂單。

展望2021下半年，自有品牌Brinno縮時攝影相機部分，新一代Brinno自有晶片機種之量產計畫加速推動中，將可挹注明年營收。