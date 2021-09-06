群創重視員工照顧 獲2021亞洲最佳企業雇主獎

亞洲權威人力資源專業刊物（HR Asia）今（6）日揭曉2021亞洲最佳企業雇主台灣企業獲獎名單，群創光電（3481）再度榮獲「2021亞洲最佳企業雇主獎」肯定，並於「企業文化核心」、「員工身心體驗」與「團隊合作認同」三大項目之平均分數皆優於業界，顯示群創重視員工照顧與人才培育的企業文化深獲肯定，為幸福企業品牌形象做出最佳實證。

自疫情爆發以來，群創投入近新台幣2.3億的人力與物資積極防疫，發放近1,000萬個口罩供全球員工使用，力守員工健康安全。群創董事長暨執行長洪進揚表示：「新冠肺炎疫情是嚴峻考驗，卻也是永續韌性的底蘊，我們執行全面應變管理機制，力守同仁100%健康，保護5萬6,000個家庭，落實健康安全的職場文化。」

群創致力實踐職場幸福學，攜手員工共創美好願景。在員工福利方面，以優於法令的人生階段假，首創台灣孝親假、陪讀假、陪產檢假、旅遊/學習基金等，今年更加碼提供有薪疫苗接種假、居家工作防疫照顧假與防疫照顧假，讓員工於各個重要階段無後顧之憂。在員工獎酬方面，提供員工持股信託、年度薪資調整、激勵獎金等制度，以感謝同仁長期的努力與貢獻。

群創全面深化企業數位轉型，透過智慧招募、加值培育等主軸，致力實踐成為最佳企業雇主。針對人才招募，群創推出多元創新策略，包括一站式求職Line@行動招募平台、AI面談、VR虛擬實境體驗等智能創新求職體驗，成功跨越人才距離限制，廣納人才精英。

群創重視組織效率、員工跨界學習與多元發展等，特於推廣職場生活智能化，如線上查詢及即時回饋APP；推出數位轉型人才培訓計畫，提供員工數萬堂線上課程及群創大學五大學院系統化的培訓規劃等，培育員工新技能與多元跨界發展，厚植員工專業職能實力。