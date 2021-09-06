宏達電8月營收3.66億元 爭取元宇宙商機

宏達電（2498）今（6）日公布，8月合併營收3.66億元，月減2%、年減15%，累計前8月營收32.64億元，年減3%。宏達電旗下VIVE ORIGINALS今天也公布，推出全球第一個「全息音樂平台」BEATDAY， 爭取音樂元宇宙（Metaverse）商機。

宏達電表示，經過多年推動，宏達電致力發展的XR生態鏈也漸趨完善，各產業紛紛投入XR商用領域的拓展與解決方案，在教育培訓、影視與遊戲等都有不錯的成績；此外，宏達電也在全球推出ISV合作夥伴計畫，廣邀開發者與品牌加入Vive Reality生態圈，目前全球已經有50多個合作夥伴簽署這項計畫。

此外VIVE X加速器和虛擬實境風投聯盟（VRVCA）也於日前舉辦「虛擬路演」，來自五個國家的10個AR／VR創業團隊在活動中展示了基於元宇宙（Metaverse）、非同質化代幣（NFT）以及光場傳輸（Hologram）等前沿技術，以及在醫療、培訓、線下娛樂等領域的專業解決方案，與參與活動的50餘家投資機構再次掀起了一場XR行業的投資熱潮。

宏達電表示，VIVE X 加速器不僅將會持續在前沿技術領域尋求投資機會，也將聯合各大合作夥伴開展對初創生態的扶持計畫，其中包括了NVIDIA Inception 英偉達初創加速計畫、 Unity China開發者支持計畫。

至於BEATDAY則是結合容積攝影、XR及NFT，推出「PC版全息演唱會」及「手機版全息MV」系列作品，打造音樂元宇宙，可望創造包括全息演唱會門票、NFT數位收藏等收入，爭取全球華人音樂元宇宙商機。