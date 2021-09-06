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宏達電建構XR生態系 旗下品牌發表全息音樂平台

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

宏達電（2498）旗下內容品牌VIVE ORIGINALS今（6）日發表全球第一個全息音樂平台「BEATDAY」；VIVE ORIGINALS總經理劉思銘表示，原創的XR作品多年來已在國際影展獲獎無數，這次開發BEATDAY全息音樂平台的目的，就是透過容積攝影、區塊鏈、XR等新科技，開創「元宇宙」時代的娛樂體驗。

宏達電表示，「BEATDAY」結合容積攝影、XR以及NFT，推出「PC版全息演唱會」及「手機版全息MV」（含平板）系列作品，攜手「美秀集團」、吳霏、呂士軒、YELLOW黃宣等音樂人，實現「元宇宙」（Metaverse）的概念。

劉思銘指出，VIVE ORIGINALS長期放眼以XR、區塊鏈、AI等新科技為基礎的「元宇宙時代」，致力建立XR生態系，原創的XR作品多年來在國際影展獲獎無數；BEATDAY全息音樂平台的目的，就是透過容積攝影、區塊鏈、XR等新科技，開創「元宇宙」時代的娛樂體驗。

劉思銘說，去年HTC特別購入亞洲第三座容積攝影棚，用容積攝影立體紀錄歌手的音樂演出，打造「元宇宙時代」的演唱會和MV。觀眾將能夠輕易透過電腦和手機的BEATDAY平台體驗新型態的全息音樂作品。未來平台除將常態推出不同藝人的演唱會，觀眾也將可以在VR平台上體驗作品，進一步實現「元宇宙時代」的娛樂樣貌。

區塊鏈 演唱會 手機

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