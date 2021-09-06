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中磊8月營收38.8億元 創新高

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

電信寬頻設備大廠中磊電子（5388）今（6）日公佈2021年8月營收達38.8億元，較去年同期營收28.9億元，年增34%，創下單月營收新高紀錄。累計今年年前8月份營收為271.3億元，較去年同期成長24%。

中磊表示，受惠於全球零接觸經濟興起，帶動數位轉型潮，伴隨著4K/8K高畫質影音串流、遠端監控、雲端運算等新興應用蓬勃發展，帶動下世代寬頻設備升級需求，舉凡光纖接取設備、DOCSIS 3.x Cable產品、商用網通設備及智慧物聯網應用等市場需求強勁。

中磊強調，深耕電信寬頻技術多年，透過多元生產、行銷及研發據點，創新與彈性兼具的全球佈局，持續擴大全球營運規模，電信市占率穩健提升，有效挹注營收，整體營運成長可期。

營收 中磊

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