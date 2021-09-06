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宏達電8月合併營收3.66億元 月減2%

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

宏達電（2498）今（6）日公佈8月自結合併營業收入3.66億元，月減2%，年減15.29%，累計今年前8月自結合併營業收入32.64億元，年減3.69%。

宏達電表示，經過多年推動， XR生態鏈漸趨完善，各產業紛紛投入XR商用領域的拓展與解決方案，在教育培訓、影視與遊戲等都有不錯的成績；宏達電也在全球推出ISV合作夥伴計畫，廣邀開發者與品牌加入Vive Reality生態圈，目前全球已經有50多個合作夥伴簽署該計畫。

宏達電說，VIVE X加速器和虛擬實境風投聯盟（VRVCA）日前舉辦「虛擬路演」，來自五個國家10個AR/VR創業團隊在活動中展示基於元宇宙（Metaverse）、非同質化代幣（NFT）及光場傳輸（Hologram）等前沿技術，及在醫療、培訓、線下娛樂等領域的專業解決方案，與參與活動的50餘家投資機構再次掀起一場XR行業的投資熱潮。

宏達電表示，VIVE X 加速器不僅將會持續地在前沿技術領域尋求投資機會，也將聯合各大合作夥伴開展對初創生態的扶持計畫，其中包括NVIDIA Inception 英偉達初創加速計畫、 Unity China開發者支持計畫。

在智慧型手機業務方面，宏達電自8月起至9月中搶搭奧運與暑期開學潮推出「HTC暑期遊戲月活動」，贈送「超人氣動畫獨家大禮包」及含有10項運動的「多合一運動VR」和購物金等多項優惠，促銷活動透過HTC網路商店及全台各大電商平台PChome購物、MOMO購物、YAHOO購物中心、蝦皮購物一同搶攻放假購物潮。

宏達電 生態

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