強固筆電需求旺 神基8月營收月增12.9%
神基（3005）受惠強固型電腦需求暢旺，帶動8月營收繳出雙成長，月增12.9%，展望下半年，神基看好強固筆電需求仍然不錯，至於汽車產品方面，雖訂單有出現遞延情況，但預期全年營收仍能繳出雙位數增長。
神基公布今年8月營收為27.11億元，月增12.9%、年增18.5%；累計今年前八個月營收200.25億元，較去年同期的176.41億元增加13.5%。
展望下半年，神基董事長黃明漢先前指出，強固筆電需求仍然不錯，至於汽車產品方面，雖訂單有出現遞延情況，但預期全年營收仍能繳出雙位數增長，至於綜合機構件業務，神基坦言目前展望較不明朗，但保守中仍帶著樂觀。
神基第2季營收76.69億元，繳出雙成長，儘管首季有零組件缺貨漲價及人工成本上升等問題，但神基已於第2季適度反映成本報價，帶動毛利率來到25.5%，季增1.3個百分點。營益率8.2%，季增0.3個百分點。
神基第2季營業利益為6.25億元，季增10%，加上業外收益助攻，帶動稅後純益來到24.26億元，季增385.3%、年增175.1%，單季每股盈餘（EPS）為4.1元。
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