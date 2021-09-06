群光8月營收86億元 本季營收挑戰新高

群光電子（2385）公布8月合併營收86億元，月減3.3%，年增0.4%。累計今年前八月合併營收679.25億元，年增13.3%，為同期新高。

法人表示，群光已進入下半年出貨旺季，客戶的新產品推出時程在即，尤其以消費性影像產品為大宗，客戶的需求十分強勁，但因東南亞COVID-19疫情影響半導體料件供貨以及缺櫃、塞港等影響供給端，預期應會出現營收遞延的現象，第3季與第4季營收將維持高檔。

在第3季營收規模增加，有望創下單季營收新高，且群光今年營業費用控制得宜的狀況下，法人預期，群光第3季獲利表現將較第2季為佳。

群光下半年成長動能相當充足，法人分析，群光智慧家庭影像產品已陸續供貨給美系一線大廠，後續還有車用駕駛監測系統(Driver Monitor System)、商用監控系統、智慧影音會議系統以及拋棄式內視鏡等產品，除此之外，下半年高單價鍵盤產品亦將成為營收的推手，因新冠肺炎疫情反覆，預期電競PC鍵盤產品需求將持續攀升，2-in-1 device鍵盤新產品亦即將上市，並且因為商用NB出貨明顯增加，背光NB鍵盤出貨比重持續提升，均有益於提升高附加價值產品營收比例及獲利。