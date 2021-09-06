快訊

疫情拉警報 新北幼兒園爆群聚 8幼兒1家長確診

手機能查疫調次數 莊人祥：有記錄不等於與確診者足跡重疊

兩因素加持 Q2全球前十大封測業者營收年增26%

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

TrendForce表示，2021年第2季台灣雖遭遇新冠肺炎疫情升溫，但並未對封測產業造成嚴重影響，在東奧賽事及歐洲國家盃等大型運動賽事的加持下，激勵大尺寸電視需求暢旺；此外，IT產品仍受惠遠距教學與居家辦公需求，加上車用半導體需求強勁以及資料中心需求回溫等利多支撐，促使各家封測大廠調漲報價，推升2021年第2季全球前十大封測業者營收達78.8億美元，年增26.4%。

TrendForce指出，隨著此波半導體缺貨持續，與上游晶圓代工及IDM廠等產能逐步增加，全球封測業者亦相繼提高資本支出水位並擴建廠房與設備，以因應不斷增長的需求，然全球受到Delta變種病毒肆虐，加上封測重鎮的東南亞仍處於疫情緊張的狀態，對於下半年封測產業仍存在不確定性。

第2季封測龍頭日月光（3711）及艾克爾（Amkor）營收分別為18.6與14.1億美元，年增35.1%及19.9%。兩者同樣受惠於5G手機、筆電、車用及網通晶片需求持續暢旺，加上日月光因支援京元電受疫情影響而導致測試產能降載，推升日月光營收攀升；而艾克爾也受惠於蘋果及非蘋手機品牌推出5G新機、車用及HPC晶片等產品需求挹注下，帶動第2季營收上升，位居第二名。

矽品由於華為手機訂單減少的缺口仍大，加上其他手機品牌廠產能尚無法完全填補，營收僅年增2.3%，達9.3億美元；京元電（2449）因疫情影響導致部分測試產能降載，第2季營收僅達2.7億美元，年增6.8%；力成（6239）則逐步走出先前日本及新加坡子公司關閉陰霾，營收7.4億美元，年增14.3%。

江蘇長電及天水華天，延續中國國產替代生產目標，為因應國內5G通訊及基地台、消費性電子及車用等終端需求加大產線供給，推升兩家業者第2季營收分別達11.0與4.7億美元，年增率25%、64.7%。

值得一提的是，除了受上述終端需求帶動，通富微電以68.3%的年增率作為第2季前十大業者中成長最多的企業，營收達5.9億美元。主因是通富微電為AMD處理器晶片主要封測代工廠，在AMD拿下Intel部分市占的情況下，該企業營收因此受惠。

面板驅動IC晶片封測大廠南茂（8150）與頎邦（6147），受惠於東奧及歐洲國家盃等大型賽事加持，在面板需求大幅提升的挹注下，刺激TDDI及DDI等驅動IC晶片封裝需求提升；而南茂又因封裝材料緊缺，進一步拉抬記憶體產品售價而使營收與毛利大增，推升上述兩家業者營收皆達2.5億美元，年增率分別為38.4%及49.6%。

營收 封測

延伸閱讀

鄧佳華離職日月光「新工作一天就被開除」　喜曝連千毅找上門挖角

聯電、頎邦宣布互換股權 深化產業上下游合作

上下游整合！聯電跨足封測業務 6點半記者會宣布入股頎邦

封測族群進入旺季 領先大盤上漲

相關新聞

證交所：外資上周買超聯電最多 賣超友達最多

台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超905.61億元，其中買超聯電22.79萬張最多，賣超最多的是友達的5.31萬...

台積電在高雄煉油廠舊址打造奈米重鎮？中油、市府回應

台積電供應鏈透露將在中油高雄煉油廠打造7奈米重鎮，高雄市府積極推進此案。中油發言人張瑞宗未證實此案，只表示，目前要務是土...

劉揚偉：鴻海買下旺宏6吋廠 助客戶解決三大問題

針對鴻海（2317）買下旺宏（2337）6吋廠，以及未來在碳化矽（SiC）半導體的發展？鴻海董事長劉揚偉今（6）日表示，...

劉揚偉點出台灣發展半導體警訊 「人才非常缺乏」

鴻海（2317）董事長劉揚偉表示，化合物半導體產業是台灣產業很重要的發展，但是他也點出一個警訊，2021年半導體人才空缺...

台積電確定進駐高雄！高市經發局：不評論 但努力爭取

台積電供應鏈今透露，台積電將在高雄中油煉油廠（五輕舊址）打造7奈米重鎮。對此高雄市經發局長廖泰翔表示，目前只能給官方回應...

新普8月營收月增0.4% 創歷年同期新高

電池模組龍頭新普（6121）今（6）日公布8月營收82.32億元，月增0.4%、年增11.5%，寫下歷年同期新高，法人預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。