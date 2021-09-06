群電8月營收月增5.5% 衛星通訊新品估下季出貨

群光電能（6412）公布8月合併營收33.16億元，月增5.5%，年增7.1%，為同期次高。累計今年前八月合併營收260.67億元，年增18.3%，為同期新高。

公司表示，受惠於傳統旺季，包括商用筆電、電競筆電、智慧家庭及伺服器電源需求都較上季升溫，加上料況略有緩和，預期第3季營收表現可望逐月成長，整季營收有望突破百億大關、再戰單季歷史新高。

公司在料況有限的狀況下，將會優先衝刺獲利較佳或未來具成長性的產品，第3季獲利率有機會較上季穩步提升。展望第4季，由於重要IC供應商的支援，公司第4季的料況會比第3季再改善一些，而2022年農曆春節落在2月1日，客戶節前備貨有望在今年12月提前展開，預期第4季營運有機會淡季不淡。

新產品部分，公司指出，耕耘已久的4,000瓦伺服器電源，客戶詢問度非常高，目前公司正加緊進度，目標於年底前量產。此外，市場關注的衛星通訊電源新產品已準備就緒，公司強調，新客戶創造力十足，一直在產品上求新求變，群電負責的用戶端電源，也應客戶要求全新設計，跟上一代電源相比有大幅度的改版。

群電在不到一年的時間內克服新客戶、新應用、新製造基地的三重挑戰，為客戶提供新一代電源的整體解決方案，目前正在配合客戶做最後的系統測試，預計第4季產品正式出貨。據了解，客戶的衛星網路計畫發展迅速，公司也樂觀看待此應用的未來商機，可望為明年營運再添動能。