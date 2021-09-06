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劉揚偉：鴻海買下旺宏6吋廠 助客戶解決三大問題

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
鴻海董事長劉揚偉。報系資料照
鴻海董事長劉揚偉。報系資料照

針對鴻海（2317）買下旺宏（2337）6吋廠，以及未來在碳化矽（SiC）半導體的發展？鴻海董事長劉揚偉今（6）日表示，鴻海一直在追尋的，就是如何替客戶解決問題，目前電動車（EV）遭遇到三個問題，一是充電時間太長，二是續航力不夠，三是價格比油車貴，這將是我們致力解決的問題。

劉揚偉說，EV的成本約30%到40%是在電池，另外，有30%是與半導體相關，而半導體中又與功率元件有關，未來適合解決EV三大問題的半導體技術是什麼？我們發現，SiC救是未來的解決方案，因此，鴻海買下旺宏6吋廠。

他指出，透過新投資旺宏6吋廠，把這座廠轉做SiC，除了以研發為主，也可以小量生產，因為這做6吋廠產能只有一個月1.5萬片，顯然不夠，至於大量生產方面，則必須透過其他方式來做。鴻海是在8月買下旺宏6吋廠，目前已擁有夏普8吋廠，之前間接投資馬來西亞8吋廠，未來將瞄準Power、 RF與CIS應用相關的半導體，透過產能準備，鴻海讓客戶不再有產能缺乏的問題，未來也將與許多家世界級半導體公司合作，將適時宣布合作案。

除了生產方面，他說，在半導體先進技術方面，鴻海研究院也成立半導體研究所，透過產學研三方面的合作，希望未來再創半導體榮景。

半導體 鴻海 旺宏

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