劉揚偉：打造電動車與化合物半導體成下個護國神山

鴻海（2317）董事長劉揚偉今（6）日表示，電動車（EV）對於化合物半導體的需求遠大於供給，這是台灣發展化合物半導體的絕佳機會，如果能藉由發展EV，帶動化合物半導體供應鏈的發展，可望為台灣打造下一個護國神山。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸與劉揚偉今天中午一起聯袂出席「領袖對談」座談會，為SEMICON Taiwan 2021國際半導體展線上論壇揭開序幕。

對於台灣要如何掌握化合物半導體的巨大商機？劉揚偉說，台灣的半導體生態鏈完整，但這是產品的生態鏈，也就是說，台灣在ICT的產業鏈相當完整，但是在EV產業，還不齊全。因此，台灣必須先打造完整的EV產業鏈，這樣自然可以帶動零組件的產業鏈，然後供應給EV生態系統。這也是為何，鴻海要協助打造MIH平台，希望透過MIH平台，來打造台灣EV的生態鏈。

劉揚偉表示，一部EV需用使用到60顆SiC，一座六吋晶圓廠，只能生產不到500顆SiC，約等於八部EV，這可以看出，需求是遠大於供給，這將是台灣絕佳的機會，如果能把SiC供應鏈複製成功，台灣就可以多一個護國神山。

至於政府要如何協助業者發展化合物半導體？劉揚偉說，政府在支持台灣半導體發展是有目共睹的，目前台灣在半導體人才缺乏，2021年台灣半導體人才需要2.8萬人，但是半導體相關畢業生不到1.2萬人，鴻海本身有5000到 6000人從事半導體工作，未來需要更多人才，希望政府協助業界培育人才，尤其歐美與日本都有扶植半導體的政策，希望政府在基礎設施，人力規劃，法規調整，能定期與業界互動，保持彈性，或是設立獎學金，鼓勵產學合作。另外，技職體系，也可以協助培養基礎半導體人才。