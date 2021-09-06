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劉揚偉點出台灣發展半導體警訊 「人才非常缺乏」

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
鴻海董事長劉揚偉。報系資料照
鴻海董事長劉揚偉。報系資料照

鴻海（2317）董事長劉揚偉表示，化合物半導體產業是台灣產業很重要的發展，但是他也點出一個警訊，2021年半導體人才空缺超過2.8萬人，但台灣每屆半導體畢業生大約不到1.2萬人，「這個差距很大！」 他表示，鴻海目前有五到六千人從事相關半導體工作，面對半導體電動車起飛 ，「我們需要更多半導體人才！」

劉揚偉表示，政府對於半導體產業的支持，大家是有目共睹的。但目前台灣在半導體產業，特別是人才這一塊，是非常缺乏的。

他說明，政府可以大大協助業界培育人才，像是歐美、日本等國家陸續推出扶植半導體的政策，我們政府相當熟悉半導體，可以做得更多更好，像是定期與產業界交流、人才培育、勞工政策、法規調整等，更接地氣地滿足專業人才的需求。劉揚偉指出，政府可支持大學院校，就業為導向的培養基礎半導體人才。

今（6）日劉揚偉與SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸聯袂出席「領袖對談」座談會，為SEMICON Taiwan 2021年度盛會揭開序幕。今年SEMICON Taiwan 2021國際半導體展於12月底舉辦，線上論壇自9月起搶先開跑，從9月7日到11月30日期間聚焦於化合物半導體、智慧製造、ESG、智慧醫療與資訊安全等五大議題，並以功率暨光電半導體週做為活動開場。

半導體 劉揚偉

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