信邦8月營收再創新高 早盤股價慶賀漲

電子零組件廠商信邦（3023）8月營收再創單月營收歷史新高，今（6） 日股價也慶賀反應，早盤漲幅超過2%。

信邦自結8月合併營收為22.18億元，較7月22.01億元成長0.78%，比去年同期19.61億元成長13.11%；累計前八月合併營收為169.10億元，較去年同期成長23.20%，亦為歷年同期之高點。

信邦指出，8月合併營收續創公司成立以來單月營收歷史高點，今年已第7次及連續6個月改寫單月營收歷史高點紀錄；8月合併營收之成長，係汽車、通訊及電子週邊等產業之銷售分別較7月成長6.70%及3.99%；累計前8月之銷售相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長20.75%、汽車產業成長93.19%、綠能及節能產業減少1.48%、工業應用產業成長20.50%、通訊及電子週邊產業成長36.65%。

信邦也指出，綠能及節能產業之減少，主要係去年度中國風電補貼期限因素，掀起風電搶裝潮，導致今年度整體風電需求下滑，風電之連接線組銷售較去年同期減少22.18%；太陽能微逆變器直流電與交流電之連接線組，受惠於既有客戶需求持續增加及耕耘多年之新客戶於今年度開花結果，太陽能發電之連接線組銷售較去年同期成長40.54%。

信邦以訊號及高電流整合為技術核心，產業多元發展之經營策略，今年度雖受風電整體需求減少之不利影響，但在醫療及健康照護、汽車、太陽能、工業應用、通訊及電子週邊等產業銷售成長的帶動下，仍持續創造營收歷史高點之佳績。