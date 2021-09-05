郭台銘全家隔離期屆滿「倒數計時」 曾馨瑩一張照片吐心聲

鴻海（2317）集團創辦人郭台銘歐洲爭取「疫苗行」返台，全家即將結束14天隔離正式出關，一同隔離的郭台銘夫人曾馨瑩今（5）日在IG上透露心聲，寫下「Last day of quarantine」、「終於」，興奮之情溢於言表。

郭台銘與家人8月前往歐洲，並在捷克布拉格施打新冠肺炎疫苗，並於8月22日結束歐洲行程，在當日下午五點半踏出台北松山機場大門搭上防疫計程車，進行為期14天的隔離，如今即將結束隔離、出關。

郭董夫人曾馨瑩今日在IG貼上照片，並寫下「Last day of quarantine」、「終於」，並放上象徵開心、慶祝的貼圖，分享自己的喜悅。

永齡基金會購買捐贈給政府的首批BNT疫苗，已於2日抵台，由於郭董處於隔離期間，特別委託表姊、台積電慈善基金會董事長張淑芬代為接機。

近期傳出，第二批鴻海、台積電、慈濟購買的BNT疫苗預計下周抵台。對此，永齡基金會執行長劉宥彤表示，關於BNT到貨，郭台銘先生臉書先前已説明第二批BNT將在第一批之後的一周左右到貨，至於確切時間仍需依實際運輸等安排為準。

值得留意的是，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中近期指出，特別邀請郭台銘一起接機。對此，郭台銘子弟兵、民眾黨立委高虹安指出，「不要喧賓奪主」，這次BNT採購全都是民間出資，再轉送給政府，怎麼會是「收禮物的人邀請送禮物的人接機，真的感覺有點奇怪」。