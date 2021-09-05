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大立光8月營收40.12億元 預期9月拉貨動能會比8月好
大立光電 （3008） 公布8月合併營收40.12億元，月成長6%，為七個月來高點，年減20%；累計今年前八月合併營收297.45億元，較去年同期衰退16%。
大立光預期，9月拉貨動能會比8月好。大立光上周五股價收2,725元，上漲60元，外資法人反手買超。
大立光是iPhone鏡頭主力供應商，外界預期，由於新機即將於9月亮相，在拉貨動能點火下，激勵大立光本季營運不淡。大立光執行長林恩平日前在股東會後表示，「最快本季底產能將拉到滿載。」
他坦言，缺料目前狀況仍嚴重，因為某些區域封城，有些模組、零組件（Parts）缺貨而兜不起來，多少影響出貨時程，且第3季主要產品多為低規格的6P（六片塑膠鏡片)、7P，「價格不好，當然毛利率比較差」。也因為缺料問題，原本第4季有兩家設計導入較高規格的8P產品，因此遞延至明年推出。
林恩平進一步說明，毛利率除了價格是最重要因素之外，良率及稼動率也一樣重要，會在良率方面改善。
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