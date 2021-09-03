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石英元件需求不減 晶技8月營收年增34.2%

經濟日報 / 記者張剛瑋／即時報導

石英元件大廠晶技（3042）受惠於5G與車用電子需求強烈下，今日公布最新8月營收達13.49億元，月增2.8%，年增34.2%，業績表現亮眼，且第4季各家手機大廠紛紛推出5G新機，將有助晶技後市營運表現。晶技今天股價收平盤115.5元。

晶技累計前八月營收達103.12億元，年增55.4%。蘋果秋季發表會即將於九月登場，預計發布iPhone 13，Apple Watch 7、AirPods 3 等產品，加上筆電、網通、車電等產品挹注，在各方需求加持下，法人預估晶技全年獲利仍可維持高檔。

市場需求熱絡，讓石英元件產品報價環境持續有利，帶動晶技第2季毛利率達36.5%，創新高。

晶技為頻率元件、感測元件供應商，產品為石英晶體相關諧振器、震盪器等頻率元件，可以應用於汽車、行動通訊、穿戴式裝置、物聯網、伺服器儲存設備等市場，公司在桃園平鎮、寧波、重慶皆設有生產據點。

晶技受惠於電信商加速5G布建，路由器、交換器等所需石英晶體、振盪器產品出貨旺。國際汽車大廠也紛紛投入研發電動車、自駕車，其中石英元件數量大幅成長，對比過往平均使用 8到10 顆，電動車頻率元件使用量高達 60到80 顆，使用量數驚人。石英元件龍頭廠晶技，此波榮景還能走多久，端看後續全球5G的發展應用及車市狀況。

晶技 5G

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