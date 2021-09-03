友達董事長彭双浪 獲AREA亞洲企業社會責任獎肯定

友達光電（2409）董事長彭双浪以領導友達實踐企業社會責任承諾，積極帶動價值鏈投入永續作為，打造永續生態圈，並落實責任企業家精神於企業經營及關係人責任經營等努力，自亞洲16國逾200家參賽企業代表中脫穎而出，榮獲亞洲企業社會責任獎（Asia Responsible Enterprise Awards，AREA）的「企業負責任領袖獎」肯定。

非政府組織亞洲企業商會（Enterprise Asia）為表彰亞洲企業和領導人積極提倡對企業責任與永續發展的商業運作，自2010年起主辦亞洲企業社會責任獎，今年已邁入第十年，為全亞洲最具指標性之企業永續獎章。七大獎項包含：負責任商業領袖獎，旨在表彰具永續發展與責任企業家精神的亞洲商業領袖；此外尚有負責任綠色領導獎、人力投資獎、健康衛生推廣獎、循環經濟領導獎、公司治理獎及社會公益發展獎。

在董事長彭双浪率領下，友達成立永續委員會實踐企業社會責任承諾，架構完整永續推行體系，訂出環境永續、共融成長與靈活創新的AUO EPS（Environment, People & Society）三大永續發展主軸，與聯合國的永續發展目標（SDGs）相結合，使運作更具實質性，並向董事會呈報年度成果，傳達利害關係人回饋，確保永續發展精神切實融入公司總體策略。並以環境永續作為重要企業經營理念，結合技術優勢積極發展太陽能事業，輔助推動台灣能源轉型；支持氣候相關財務資訊揭露（TCFD）倡議並承諾科學基礎減碳目標（SBT），積極推動公司氣候行動。更進一步將永續技術推展至外部服務，成立製程水全回收技術子公司友達宇沛，創造更多永續成長的商機與伙伴。

在「超越企業社會責任，創造共享價值」的理念下，友達積極帶動供應商投入永續作為，結盟上下游價值鏈，分享技術並推動供應商投入減碳、節水、循環經濟等作為，打造永續生態圈。並延伸友達核心技術，透過環境教育場域扎根推廣基礎科普及環境教育，結合跨界資源與能量，有效發揮企業影響力與價值。

為落實綠色企業承諾，友達亦於2019年成立財團法人友達永續基金會，培育永續社會公民願景，實踐回饋社會、鄰里共好理念，建構公司志工體系，以維護自然生態、提昇生活環境品質、推廣環境教育、落實公益關懷為方針，號召員工一同促進社會公益。

友達貫徹永續理念，在綠色智慧生產、文化科普教育及場域友善產品應用等，持續秉持攜手各界共榮共好、擴大價值鏈影響力的信念，營造更堅實的永續生態圈。