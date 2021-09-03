精測8月營收回溫 為3.88億元 月增19.2%

晶圓檢測大廠精測今(3)日公布2021年8月合併營收達3.88億元，月增19.2%，但年減4.3% ; 累計前8個月合併營收25.73億元，年減6.4 %。

精測表示，新冠肺炎疫情牽動半導體產業供應鏈，公司6、7月營收表現受到部分客戶新產品驗證遞延影響，8月開始恢復正常驗證流程，且BR系列MEMS探針卡通過客戶驗證，成為業界少數具備最新高速傳輸標準PAM4技術的探針卡供應廠商，在5G新應用市場再下一城。

精測表示，東京奧運於今年8月正式閉幕，為期17天的國際賽事為力抗新冠肺炎疫情影響，主辦單位自去年宣布延期以來，善用5G、AIoT、AR/VR、雲端運算等高科技技術宣傳、防疫，並實現人類有史以來，最盛大的一場科技奧運會，全球的奧運會觀眾，也首次透過5G傳播技術收視AI科技感十足的體壇盛事。

因應5G終端應用通訊需求擴大，全球電信營運商亦積極佈建、擴大5G大型基地台全球覆蓋率。據日本富士Chimera總研預估，全球大型基地台將在2021年突破百萬座，其中5G大型基地台的占比將提升至7成，高於前一年度的5成 ; 且以Sub-6頻段為多數，占比約9成。至於毫米波（mmWave）頻段的5G大型基地台出貨量將自今年起逐年倍增，至2024年與Sub-6頻段均分市場，各占5成。

精測8月營收結構，基於5G+AIoT應用擴大，8月份晶圓測試介面營收前三大類應用，依序為智慧型手機應用處理器晶片(AP)、射頻晶片(RF)與高效能運算晶片(HPC)。

此外，因應5G高階旗艦機種備貨需求，8月份的探針卡業績以AP貢獻最為顯著 ; mmWave頻段擴大商用化的趨勢，也帶動5G相關天線應用RF探針卡的需求、逐步挹注本公司的業績。

展望未來，5G時代引領資訊傳輸需符合高頻寬(eMBB)、低延遲(uRLLC)、大連結(mMTC)各類應用服務，包括8K、AR/VR影音訊號傳輸、5G頻寬訊號比4G提升5倍以上等科技需求，原本無線通訊與乙太網路傳輸介面技術NRZ不敷承載，國際IEEE標準制定組織力推PAM4技術接棒成為高速傳輸的調變器新主流規格，且應用於AI等相關之高速運算晶片、或5G光通訊晶片。

中華精測領先同業，推出符合高速PAM 4測試之BR系列的MEMS探針卡，並於今年8月通過HPC客戶驗證，搶得市場先機