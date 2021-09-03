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南亞科8月營收重回80億元 寫近36個月新高

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

記憶體大廠南亞科技（2408）今（3）日公布今年8月自結合併營收為82.1億元，較上月增加3.26%，較去年同期增加68.57%，南亞科8月合併營收創下近36個月以來新高，市場法人認為，以南亞科7月及8月營收連續攀升，並持續刷新近三年新高表現，預期南亞科第三季獲利表現有持續再向上推升。

南亞科技今日公布8月自結合併營收為82.10億元，較上月增加3.26%，較去年同期增加68.57%。累計今年前8個月合併營收為565.28億元，較去年同期增加38.94%。

市場分析師表示，南亞科今年以來單月合併營收持續走高，進入第三季之後，7月合併營收已創近34個月新高、8月合併營收持續向上攀升至80億元以上，同時也續創單月合併營收的36個月新高，在毛利率變動不大之下，市場法人看好南亞科第三季獲利表現有機會優於上季水準。

市場法人則是提醒，記憶體後需留意幾個導致市場趨緩的因素，包含第四季進入淡季之後的需求減緩程度、供應鏈長短料影響，以及日韓記憶體上游大廠在資本資出及新產能的擴建動作是否超乎預期等因素。

南亞科 營收 記憶體

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