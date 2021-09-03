信邦8月營收22.18億元 連六月改寫新高

電子零組件廠商信邦（3023）今天（3日）公布自結2021年8月合併營收為22.18億元，較7月22.01億元成長0.78%，比去年同期19.61億元成長13.11%；累計2021年前 8月合併營收為169.10億元，較去年同期成長23.20%。

信邦指出，2021年8月合併營收22.18億元，再次超越7月之營運表現，續創公司成立以來單月營收歷史高點，今年已第7次及連續6個月改寫單月營收歷史高點紀錄；累計前8月合併營收為169.10億元，亦為歷年同期之高點。2021年8月合併營收之成長，係汽車、通訊及電子週邊等產業之銷售，分別較7月成長6.70%及3.99%。

信邦累計2021年前8月之銷售相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長20.75%、汽車產業成長93.19%、綠能及節能產業減少1.48%、工業應用產業成長20.50%、通訊及電子週邊產業成長36.65%。

至於綠能及節能產業之減少，主要係去年度中國風電補貼期限因素，掀起風電搶裝潮，導致今年度整體風電需求下滑，風電之連接線組銷售較去年同期減少22.18%；太陽能微逆變器直流電與交流電之連接線組，受惠於既有客戶需求持續增加及耕耘多年之新客戶於今年度開花結果，太陽能發電之連接線組銷售較去年同期成長40.54%。

信邦以訊號及高電流整合為技術核心，產業多元發展之經營策略，今年度雖受風電整體需求減少之不利影響，但在醫療及健康照護、汽車、太陽能、工業應用、通訊及電子週邊等產業銷售成長的帶動下，仍持續創造營收歷史高點之佳績。

就產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔集團營收73.94%；連接器及零組件銷售佔26.06%。

在產業別的銷售分佈，通訊及電子週邊產業佔合併營收27.66%；工業應用產業佔27.12%；綠能及節能產業佔24.17%；汽車產業佔11.40%；醫療及健康照護產業佔9.65%。