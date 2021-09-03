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險勝蘋果！小米Q2出貨8百萬支 成穿戴裝置龍頭
靠著新產品小米手環6上市，小米在2021第2季成為全球穿戴裝置的龍頭廠商，以19.6%的市占微幅領先蘋果的19.3%；然而在手表類別，Apple仍以高達31.1%的市占率領先群雄。
根據Canalys數據，2021第2季全球整體穿戴裝置仍以5.6%的年增率成長，達到達4,090萬支。值得注意的一點是，穿戴裝置中的一般穿戴裝置呈現下滑，而手錶類產品則大幅成長。
數據顯示，在整體穿戴裝置中，小米總出貨量達 800 萬支，市占率 19.6%，微幅領先，蘋果的出貨量 790 萬支，市占率 19.3%。三星第2季的年增幅度以114.1%居冠，蘋果則以29.4%的年增速，位居第二。
在智慧手錶分項中，蘋果以790萬出貨量，市占率達31.1%位居第一，遙遙領先第二名市佔率僅9%的華為。
Canalys 研究經理 Jason Low指出，所有廠商在智慧穿戴裝置中做出許多創新嘗試，改善了過去電量不足及使用者體驗不佳等問題，並添加許多新功能，其中追蹤個人健康功能是最核心的訴求，Jason Low認為相關健康功能的效益顯著與否，將會區分出贏家勝出的關鍵。
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