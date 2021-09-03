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環保又公益！台糖捐贈南台南家扶中心67台電腦設備

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導

台糖公司今(3)日假台南總管理處舉辦「台糖逾齡電腦捐贈南台南家扶中心」活動，由台糖副總經理顧孝柔主持，南台南家扶中心主任李保良出席受贈。雙方透過電腦資源的傳承與永續利用，同時提升弱勢兒少數位素養，讓結合環保、公益及教育文化的善行，啟動社會愛與良善的循環。

顧孝柔指出，公司近年力倡資源永續循環再利用，自2018年起，每年捐贈舊電腦給學校，傳承給有需求的學童繼續使用，台糖以再生電腦體現環保永續，更擴大創造社會價值。

今年台糖再度盤點共計67台電腦設備，包含29台桌上型電腦主機、11台筆記型電腦及27台螢幕等，經整修、賦予新生命後，捐贈給南台南家扶中心，更盼增進弱勢兒少的資訊近用性及電腦技能，消弭數位學習落差，強化數位競爭力。

台糖補充，公司近三年已累計捐贈336台再生電腦設備給中、南部各縣市國小，讓資源循環再生，提升下一代數位素養。今年得知南台南家扶中心有資訊設備需求，台糖分享電腦資源，協助打造更完善的數位學習環境，讓弱勢兒少有機會透過電腦多元學習與探索。

台糖近年藉由再生電腦捐贈，將資源延伸至扶植國內學童的數位學習，結合環保、公益及教育的善舉，盼能吸引更多善心挹注，讓資源永續利用，愛心擴散，社會良善循環不斷。

台糖 家扶 數位學習

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