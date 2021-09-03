元太 獲2021亞洲企業社會責任獎

全球電子紙領導廠商E Ink元太科技（8069）今 (3) 日宣佈，榮獲2021亞洲企業社會責任獎( AREA)，E Ink一舉囊括「綠色領導(Green Leadership)」、「人力投資(Investment in People)」雙項國際大奬，以電子紙的環保低碳產品設計及人才培育永續學習，獲得亞洲企業社會責任獎的雙重肯定。

「綠色領導奬」表彰電子紙技術的綠色低碳環境效益。電子紙以取代一次性用紙張為目標，以雙穩態與反射式為技術特性，創造具類紙質感、軟性可撓、無藍光不傷眼，且超低耗電的電子紙顯示器模組產品。以電子紙為媒介將印刷於紙張上的圖像、文字等資訊以數位與無紙化的形式呈現，不僅可重複使用，又可即時更新顯示資訊，協助各行各業推動數位轉型時，可減少用電及降低碳排放。在數以億計的物聯網裝置時代，電子紙以環境友善的特性，成為絕佳的人機溝通顯示介面。

以近5年的數字統計，市場上約已安裝超過4億個2.9吋電子紙貨架標籤，若每天更新2次畫面，所省下的紙張標籤相當於每年可減少100萬棵樹被砍伐。在電子書閱讀器的運用方面，目前全球約有1.3億多台搭載電子紙模組的電子書閱讀器，若以每台電子書閱讀器裝載50本電子書計算，相當於65億本書，約可減少2千1百萬棵樹木被砍伐， E Ink推動的電子紙貨架標籤及電子書閱讀器應用，已減少大量樹木被砍伐，使得約237萬公噸的二氧化碳排放得以被吸收。

E Ink元太科技董事長李政昊表示，呼應聯合國永續發展目標 (SDGs)，持續致力於ESG各面向的永續發展工作執行，也視員工為公司最重要的資產，公司注重人才培育，以系統性的核心職能規劃培育人才。我們很高興獲得亞洲企業社會責任奬的雙重奬項，不僅肯定電子紙技術及產品設計對低碳環境的貢獻，也對於公司長期以來在人力投資、人才培育及打造友善職場的努力成果多所認可。

「人力投資奬」肯定E Ink在人才培訓及發展的投入。 E Ink設有E Ink University Global線上教育訓練平台，目的在計劃性地培育專業及全球人才，持續推動員工學習與自我成長，透過線上平台建立共通課程，讓全球各據點共享教育訓練資源，所有員工都能透過線上平台獲得技術基礎課程，並強化學習工作專業上所需的職能技巧與知識。除了提供不同職階的教育訓練課程，E Ink的潛力領袖發展計劃從全球各地挑選潛力員工參與美國史丹佛大學商業領導學程(Stanford LEAD Program)，已有8位同仁完成學程。

面對全球企業邁向零碳經濟的趨勢，元太強調，將持續以行動實踐企業社會公民責任，攜手全球員工、供應鏈與生態圈夥伴、社區等利害關係人，共同落實ESG永續發展工作，成為永續發展的企業標竿。