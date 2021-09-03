台灣大myVideo挺本土影視 投資作品獲27項金鐘獎提名
由台灣大哥大（3045）myVideo投資的戲劇《天橋上的魔術師》、《做工的人》、《未來媽媽》、節目《我們回家吧》、《畫說Lulu》入圍第56屆金鐘獎共27項提名肯定！其中，《天橋上的魔術師》入圍14項獎項，為最大贏家，《做工的人》也入圍9項大獎，myVideo投資眼光精準，同時也帶動台灣影視產業蓬勃發展。
此外台灣大集團MOMOTV播出的《大雲時堂》，也入圍2項提名。歡慶myVideo出品作品入圍金鐘，即日起至10月31日止，推出myVideo豪華月租年約48折優惠，平均每天只要4元就能暢看上萬部精采內容，申辦再加碼送100元看片金，還有機會抽中無線藍芽耳機，讓用戶以優惠價格，享受上萬部精采影音內容。
台灣大哥大總經理林之晨表示，很高興看到myVideo投資的戲劇、節目入圍金鐘多項大獎，這麼優異的成績，證明myVideo不僅是台灣本土領先的OTT品牌，更是扶植本土影視最積極且最成功的OTT。myVideo以實際行動支持優秀創作人才，透過「以投代購」的模式，全力支持台灣影視產業發展，推升本土創作能量，打造出一部部膾炙人口的作品，也讓本土影視作品走上國際舞台，讓世界真正看見台灣。
出品戲劇獲海內外影展肯定myVideo「以投代購」扶植台灣影視產業有成，myVideo共同出品的《做工的人》，以刻劃小人物日常的動人劇情掀起台劇旋風，更在國際影音平台上架，讓亞洲地區的觀眾都能收看這部優質好劇。《做工的人》獲提名本屆金鐘獎迷你劇集獎、導演獎、編劇獎，以及迷你劇集男主角獎、女主角獎、男配角獎、女配角獎、戲劇類節目剪輯獎。在myVideo播出期間有破百萬人觀看，當時不僅帶動高達四成五的新會員成長，更讓myVideo的付費用戶成長近二成。
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