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鴻海劉揚偉：購入六吋晶圓廠只是一個開始

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

鴻海（2317）日前買下旺宏（2337）6吋晶圓廠，揮軍半導體產業蓄勢待發，鴻海董事長劉揚偉表示，鴻海購入六吋晶圓廠只是一個開始，我們會逐步落實規劃的產業藍圖，並整合集團內相關的研發生產量能，同步與各廠商進行合作，後續我們也會在適當時機，宣佈半導體相關合作案。

今年SEMICON Taiwan 2021國際半導體展於12月底舉辦，線上論壇自9月起搶先開跑，從9月7日到11月30日期間聚焦於化合物半導體、智慧製造、ESG、智慧醫療與資訊安全等五大議題，並以功率暨光電半導體週做為活動開場。9月6日劉揚偉將與SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸聯袂出席「領袖對談」座談會，為SEMICON Taiwan 2021年度盛會揭開序幕。

全球晶片荒的現象推升車用電子供應鏈的不確定性，半導體成為各國重要戰略與產業發展的焦點。劉揚偉指出，適逢全球電動車產業起飛，台灣在打造電動車產業鏈的過程中，可以把我們在矽半導體領域的經驗，成功複製到寬能隙半導體，這對台灣而言是一個絕佳的機會，畢竟電動車產業對寬能隙半導體的需求，是遠大於我們可以供應的。

劉揚偉表示，政府對於半導體產業的支持，大家是有目共睹的。但目前台灣在半導體產業，特別是人才這一塊，是非常缺乏的。以政府對半導體產業的熟悉，可以透過更多舉措，穩固台灣在全球半導體產業鏈的關鍵地位，像是定期與產業界交流、人才培育、勞工政策等，更接地氣地滿足專業人才的需求。

半導體 劉揚偉 晶圓廠

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