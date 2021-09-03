3萬薪菜鳥想考碩班 網友紛勸退文組不要洗研啊

剛畢業的職場菜鳥薪水3萬元該滿足了嗎？有網友在1111人力銀行旗下的TUN大學網「有問必答」討論區Po文，去年畢業後找到有線電視台的節目企畫，不用加班還可以周休二日，工作內容都很簡單，薪資約三萬，同事也都算客氣，但日復一日沒啥長進，身邊有不少同學去洗研，「猶豫要不要自己也去念個文組碩士？還是應該要滿足現況呢？ 」

此文一出引發網友正反看法，有人勸原Po「疫情期間安穩度日，不見得是壞事啊～我學長洗研洗完就無縫接軌失業一年，現在考慮洗博」、「有線電視事情比較雜，但相對能偷學到不同技能」、「如果繼續當節目企劃，有沒有唸研究所跟薪水其實沒什麼關聯，除非老闆看學歷主動加薪」、「大學畢業早點出社會學習經驗比較實在除非你是想做教職」、「環境大於選擇，選擇大於努力，洗研還是要重新找工作啊」！

更有網友直言「文組碩士根本不值錢，對於你將來的職場發展幫助不大，我學姐很有才華，在系上算是學霸級，碩士畢業後進去一家很知名的出版社工作五年了，薪水還不到40k!! 這樣你還要洗碩嗎」、「不知道大家是否和我同樣感覺，已經漸漸習慣國內低薪環境，所以也不覺得被壓榨」言語中透露出些許無奈。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，五月國內爆發疫情，讓今年新鮮人的薪資要求相形保守，期待薪資從今年3月調查的3萬3258元，微幅下修到3萬1916元，短短半年之間修正了4%，足見疫情衝擊國內就業環境，新鮮人普遍抱持先求有再求好的心態，而自我下修期待值；而原Po的薪資已十分貼近新鮮人的期待標準，待遇並不差，不同的工作和位置，都有可學習之處，建議不妨以長遠職涯來規畫，為自己設立短、中程目標，除了取得學位之外，考取證照、精進外語、精進職能等，都是可以為自己工作加值的方式。

黃若薇建議，不論是初次求職的新鮮人，還是正在轉換跑道的轉職者，不少人有過擔心薪水開太高偏離行情，或是煩惱薪水低得離譜，不知該不該向老闆爭取加薪，要解決這些煩人「薪」事，只要登入1111求職會員，在1111薪資落點( https://salary.1111.com.tw/17sp/ )就能查詢到各種職務薪資行情，一鍵輸入職務、工作年資、產業、公司規模、工作地區、學歷，免費取得落點薪資報告，精準衡量自己的職場價值，掌握加薪機會！