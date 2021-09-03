晶圓代工漲價 統一亞洲半導體ETN同樂

今年成熟製程價格大幅上漲，繼台廠雙雄後，全球第二大晶圓代工三星電子也傳出調升報價至兩成的消息；統一證券金融商品部表示，晶圓代工價格攀升背後代表的是晶片持續強勁的需求，如果真正想投資半導體的長期趨勢，可考慮定期布局跨區域的指數商品，降低單壓個股的波動與單一市場產業特性上的侷限。

外資法人預估晶圓代工成熟製程漲價趨勢將持續至明年，以因應資本支出及龐大的客戶需求，毛利率跟著看俏；除了台韓之外，全球前十大晶圓代工廠中的中芯國際以及華虹半導體也為外資法人點名加碼。

統一證券觀察，散戶投資往往容易見樹不見林，過於聚焦特定個股及短線操作；外資研究機構曾預估至2024年，半導體市場規模將以年複合成長率7%以上的速度擴張，半導體產業正逢5G、物聯網、AI運算帶來的跨世代大趨勢；除了晶圓代工外，上游資本設備以及下游封裝測試等皆供不應求，且分布於台、韓、日、中，各有其專精強項，如果只專注於單一個股或是短線操作，不但容易增加波動成本，也無法有效參與半導體市場規模持續成長的甜美果實。

統一亞洲半導體ETN(020025)指數16檔成分股中，包括台晶圓代工雙雄台積電（2330）、聯電（2303）；韓三星電子、記憶體巨擘SK海力士以及設備大廠東京威力科創等，皆為半導體供應鏈指標性公司，成分股單純，能完全反映亞洲半導體的產業趨勢。該ETN在經過上月底的震盪整理後已反彈逾8%，目前指標價值約8.07元。