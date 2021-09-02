旺宏金矽獎決選 陽交大勇奪三金獎

全國最大半導體設計與應用大賽—旺宏（2337）金矽獎本周舉行頒獎典禮，今年大贏家為國立陽明交通大學，共有4隊入選評審團大獎，勇奪應用組及設計組三座金獎、設計組銅獎及最佳創意獎，參賽師生總獎金達103萬元。逢甲大學同樣表現優異，獲應用組金獎、銅獎及新人獎，總獎金達83萬元。

吳敏求：樂見Memory Centric概念導入研究

金矽獎今年已舉辦21屆，是目前全國規模最大、歷史最悠久、獎金最高的半導體領域學生競賽。儘管今年遭逢疫情，比賽只能以線上進行，但旺宏教育基金會董事長吳敏求對這次參賽隊伍的創新表現印象深刻。

吳敏求表示，四年前開始推動Memory Centric Solution的概念，今年即有兩件相關概念的作品獲得大獎，顯見學術界的研究腳步非常快速，這是很好的趨勢，面對AI和物聯網世代，傳統以處理器為中心（process-centric），但未來需要速度更快及容量更大的記憶體，這就需要3D NOR 或3D NAND的支援，以更具成本效益的方式做出更高效能的系統方案，這是一個很先進的技術，臺灣的科技發展將可往前大幅躍進！

以往的晶片設計，運算歸運算、記憶歸記憶，兩者之間需要相互傳輸，這樣的運算及傳輸過程既耗時又費能，尤其邁入AI人工智慧及物聯網日益普及的年代，所需處理的資料量不僅龐大，速度上也更要求即時性。

AI應用領域最熱門

為符合這樣的需求，清華大學團隊洪哲民、張富淳、温戴豪及黃彥翔的作品「適用於AI邊緣設備具有11.91到195.7 TOPS/W 的22奈米4Mb 8位元精度可變電阻式記憶體內運算晶片」讓記憶體大變身！將晶片部份運算功能整合在記憶體內，在運算中不僅能大幅降低耗能，同時更能節省10~100倍的運算時間，未來像是自動駕駛或AI深度學習都是主要的應用領域，此研究作品所採用的「非揮發性」特性也能兼顧運算資料的安全性，研究成果獲得銅獎肯定。

同樣獲得銅獎，來自臺灣大學團隊許尹端、姚鈞嚴、吳宗諺的作品「使用電荷運算機制之記憶體內運算之靜態隨機存取記憶體」，將運算功能直接整合在記憶體內進行，免去大量的資料搬運，能夠實現乘法與加法的平行化運算，藉此大幅度提升整體運算效能。

此作品相當適合應用於終端設備上如智慧型手錶、耳機等穿戴式裝置，研究團隊提出了一個應用於終端AI設備高吞吐量、高能量與提昇面積使用效率的記憶體內運算靜態隨機存取記憶體，藉由改善資料處理與轉換電路，克服目前在性能上所受到的限制。