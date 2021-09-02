漢唐經營權異動 陳朝水請辭執行長

台積電供應鏈成員廠漢唐（2404）經營權異動，前董事長陳朝水不僅在日前董事改選退出董事會，今日公司發出重訊，陳朝水進一步辭去執行長職務，退出漢唐，由新任董事長李惠文主導。

漢唐8月股東常會全面改選董事，改選6席董事及3席董事，由已故董事長王燕群遺孀李惠文及公司派兩組人馬角逐過半席次，李惠文一派也如原先預期，以多數股權取得3席董事及2席獨立董事，公司派取得3席董事及1席獨立董事，李惠文也在隨後的董事會獲選董事長。

陳朝水在股東會完成董事改選後發表聲明，表示未來將由新的團隊來經營漢唐，他會在交接完成後離開漢唐，希望新團隊能善待員工、服務客戶，以讓客戶滿意為第一要務。

李惠文在接任董事長後，也發表聲明，強調未來將在穩定與發展的目標下，籌組經營團隊。就重要客戶台積電美國設廠相關工程，將協同經營團隊戮力完成客戶委託事項。

陳朝水今天請辭執行長職務，退出漢唐，他表示，退休後將可享受田園樂趣。

法人表示，漢唐新設海外事業部總經理，並網羅千附前總經理賴志明出任，全力推動台積電美國建廠工作；並請前業務長許俊源回鍋擔任業務長，負責承攬國內業務及服務客戶，預期與客戶的關係應可維持穩定。